Россия закрыла торговые представительства в Литве и на Украине

Россия решила закрыть свои торговые представительства в Литве и на Украине. Такое решение в сентябре предложил Минпромторг. Мишустин подписал соответствующее постановление.

«Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации на Украине», — приводит «Российская газета» текст документа.

На Украине торгпредство закрыли на основании постановления украинского правительства о прекращении международного правового соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. В Литве — по причине падения товарооборота с прибалтийской страной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что «Киев разорвал российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад и не против, что Россия их закрыла и для себя».