Россия займется созданием нового истребителя вместе с Турцией

Турецкие специалисты начали консультации с российскими коллегами по созданию новых истребителей последних поколений. Не исключено, что в дальнейшем стороны могут договориться о разработке совместного проекта. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

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«Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению», — цитирует Шугаева «Интерфакс».

По его словам, страны уже имеют опыт подобной работы. Имеющиеся компетенции в производстве истребителей могут позволить России поучаствовать в совместном проекте, «в частности, такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолета».

Шугаев отметил, что такой вопрос уже поднимался на обсуждении с партнерами, но пока преждевременно говорить о начале сотрудничества Турции и России по строительству самолета.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 на авиасалоне «МАКС-2019», который прошел в конце августа в подмосковном Жуковском. Позже СМИ сообщили, что Анкара хочет купить у Москвы 36 самолетов Су-35, но Минобороны Турции опровергли эту информацию.