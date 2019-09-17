Россия займется освоением Луны вместе с Китаем

Роскосмос показал секретные документы о начале исследования Луны Подробнее

Согласно документу, страны проведут переговоры о сотрудничестве в рамках российской миссии с космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1». а также китайской миссии по изучению полярной стороны Луны «Чанъэ-7».

Кроме того, планируется, что специалисты двух стран будут сотрудничать «в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса».

По словам директора Института космических исследований Анатолия Петруковича, в единой базе будет размещена вся актуальная информация о спутнике Земли, пишет РИА «Новости». Доступ к центру предоставят российским и китайским ученым.

Россия и Китай должны обсудить вопрос сотрудничества в сфере космоса во время официального визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москву. Регулярная встреча глав правительств двух стран должна пройти в период с 16 по 18 сентября 2019 года.