Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода | 360°

Мир 14 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода Дипломат Бармин: вывозимое с Украины зерно обогатит ЕС, но не решит вопрос с голодом РИА "Новости"

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Поставляемое с Украины зерно не окажет большого влияния на ситуацию на мировом продовольственном рынке, зато обогатит страны Евросоюза. Эту точку зрения на сессии Совета ООН по правам человека высказал российский дипломат Илья Бармин, написал ТАСС.

«Вывозимое украинское зерно осело в странах Европейского союза, а не пошло в развивающиеся страны», — отметил он.

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По словам Бармина, становится ясно, что европейские страны используют вывоз зерна с целью личного обогащения.

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«Поставки зерна с Украины лишь обогатят страны Евросоюза, но никак не решат проблему мирового голода», — продолжил он.

Бармин напомнил, что европейские страны истерично призывали разблокировать возможность вывоза зерна с Украины. В ответ Россия пошла на продовольственную сделку с участием ООН, Турции и Украины, писал RT.

«Цены на продовольствие, тем не менее, продолжают расти. Это произошло потому, что зерно осело в странах Евросоюза, а не пошло к действительно нуждающимся государствам», — заключил дипломат.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ЕС недобросовестно выполняет свои обязательства по реализации меморандума, достигнутого между ООН и Россией, по вывозу сельскохозяйственной продукции.

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