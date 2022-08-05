Россия заявила в ООН о невозможности применения ядерного оружия на Украине
Делегация России в ООН: применение ядерного оружия на Украине невозможно по доктрине РФ
Россия не применит ядерное оружие на Украине, поскольку это противоречит ее доктрине. Ядерные силы РФ повышенную боеготовность не приводили.
Делегация России при ООН заявила об этом на Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, отреагировав на очередные беспочвенные обвинения в адрес РФ.
«Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — подчеркнули дипломаты.
Ни один из гипотетических сценариев для применения ядерного оружия, обратила внимание делегация, не имеет отношения к ситуации на Украине.
«Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности не соответствуют действительности», — добавила российская сторона.
В постпредстве РФ при ООН напомнили, что президент России Владимир Путин приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Это подразумевает в том числе «повышение бдительности, а не состояние повышенной боеготовности СЯС».
«Это совершенно разные вещи», — заключили дипломаты.