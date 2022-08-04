Россия заявила в ООН, что действия ВС РФ не угрожают безопасности АЭС на Украине

Безопасности АЭС на Украине ничто не угрожает — действия российских военных не наносят ей никакого ущерба. ВС РФ взяли их под контроль, чтобы не допустить любые ядерные провокации.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН прокомментировал заявление некоторых делегаций о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине. Его слова привел ТАСС.

«Как мы понимаем, речь шла о Чернобыльской АЭС и Запорожской станции», — отметил Вишневецкий.

Представитель российской делегации подчеркнул, что РФ неоднократно заявляла об отсутствии какого-либо ущерба ядерной безопасности на Украине на фоне действий вооруженных сил страны.

«Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью — недопущения использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками в сложившейся в стране обстановке для организации ядерных провокаций», — обратил внимание Вишневецкий.

Подобные действия, заявил он, имели бы катастрофические последствия.