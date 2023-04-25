Мир 25 апреля 2023, 11:45 Россия заявила протест Молдавии в связи с недружественными шагами правительства страны МИД России высказал послу Молдавии протест в связи с недружественными шагами его страны Автор: Anastasia Akimova / Википедия

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Российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника молдавского посольства и закрыла въезд ряду официальных лиц республики в качестве ответной меры на действия страны. Глава диппредставительства Молдавии в Москве Лилиан Дарий получил соответствующую ноту в МИД России, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Дария 25 апреля вызвали в министерство.

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«[Ему] заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева», — подчеркнули в МИД.

Ведомство объяснило, что послу вручили ноту в качестве ответной меры на «ничем не мотивированное» решение властей Молдавией от 19 апреля объявить персоной грата сотрудника российского диппредставительства в республике.

«Российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России», — добавили в министерстве.

Дария проинформировали и о решении закрыть въезд на территорию России для некоторых официальных лиц его страны. Это стало ответом на антироссийские заявления, а также на присоединение Молдавии к санкционным спискам ЕС, фигурантами которых оказались россияне.