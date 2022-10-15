Россия заявила об отсутствии намерений по созданию объектов для ядерного оружия в Белоруссии | 360°

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Россия заявила об отсутствии намерений по созданию объектов для ядерного оружия в Белоруссии

Замглавы делегации России в ГА ООН Воронцов: ядерные технологии Минску передавать не будут

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Правительство России не рассматривает вопрос о создании объектов для хранения ядерных боезарядов на территории Белоруссии. Соответствующей информаций поделился замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, сообщило РИА Новости.

Он напомнил, что власти Польши выразили желание подключиться к совместным ядерным миссиям со странами НАТО. По словам Воронцова, Россия и Белоруссия учли это во время обсуждения ответных контрмер. При этом у Москвы нет планов по передаче Минску носителей ядерного оружия.

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«Передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — заверил дипломат.

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При этом Воронцов сообщил, что Россия планирует отправить Белоруссии комплексы «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами. Все меры будут осуществляться в соответствии с обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия ДНЯО.

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