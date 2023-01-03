Мир 03 января 2023, 04:09 Россия заявила об открытости для контактов с Сербией Глава МИД Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее занятость Пресс-служба Кремля

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна всегда открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее «сильную занятость». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского МИД.

Лавров написал об этом в поздравительной телеграмме сербскому коллеге Ивице Дачичу по случаю новогодних праздников и дня рождения министра.

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«Всегда открыты для контактов с сербскими друзьями», — указано в телеграмме.

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После этих слов российский министр приписал от руки к напечатанному тексту: «хотя и понимаю, что вы сейчас сильно заняты».

Отношения между Россией и Сербией в 2022 году «в очередной раз прошли проверку на прочность», отметил Лавров. Это произошло несмотря на непростые события на международной арене. Российский министр, как отметило ИА Nation News, пообещал, что страна и дальше будет оказывать «братскую поддержку» Сербии в вопросе отстаивания законных национальных интересов.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что страна не изменит свою позицию по отказу от санкций против России, пока интересы Сербии не окажутся под угрозой.