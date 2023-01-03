03 января 2023, 04:09
Россия заявила об открытости для контактов с Сербией
Глава МИД Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее занятость
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна всегда открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее «сильную занятость». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского МИД.
Лавров написал об этом в поздравительной телеграмме сербскому коллеге Ивице Дачичу по случаю новогодних праздников и дня рождения министра.
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«Всегда открыты для контактов с сербскими друзьями», — указано в телеграмме.
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После этих слов российский министр приписал от руки к напечатанному тексту: «хотя и понимаю, что вы сейчас сильно заняты».
Отношения между Россией и Сербией в 2022 году «в очередной раз прошли проверку на прочность», отметил Лавров. Это произошло несмотря на непростые события на международной арене. Российский министр, как отметило ИА Nation News, пообещал, что страна и дальше будет оказывать «братскую поддержку» Сербии в вопросе отстаивания законных национальных интересов.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что страна не изменит свою позицию по отказу от санкций против России, пока интересы Сербии не окажутся под угрозой.
Сергей Лавров
Сербия
Россия
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