Мир 18 февраля 2023, 02:11 Россия заявила о планах добиться расследования ООН по «Северным потокам» Полянский: Россия будет добиваться расследования диверсий на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Российская сторона намерена добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в своем Telegram-канале написал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва „Северного потока“. Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе», — указал он.

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Накануне замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил послу Китая Чжан Ханьхуэю о необходимости привлечь к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков». Китай поддержал призывы России провести новое независимое международное расследование по диверсии на газопроводах.

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Ранее американский журналист Сеймур Херш обнародовал статью, в которой указал на причастность США к диверсиям на магистральным газопроводам. По его мнению, Военно-морские силы США провели подрывы, используя для установки бомб подлодки.