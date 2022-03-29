Россия заявила о необходимости вернуть Украине подлинное народовластие

Украине необходимо вернуть подлинное народовластие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Украине, по его словам, была уготована участь стать колонией США. Россия сейчас разгребает авгиевы конюшни, созданные Америкой и их сателлитами, подчеркнул глава Совбеза.

«Сегодня так важно вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения бесчинствующих на Украинской земле фанатиков, карателей, настоящих зверей в человеческом обличье», — отметил Патрушев.

Европа восемь лет игнорировала ситуацию на Украине, когда киевский режим занимался угнетением народа Донбасса. Когда Россия выступила в защиту мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, США и их европейские приспешники всполошились, заметил глава Совбеза. Патрушев напомнил, что Европа не обратила внимания на заявление украинских властей о захвате Крыма и Кубани.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что ее цели — спасение жителей Донбасса от агрессии киевского режима, денацификация и демилитаризация соседней страны.