Россия заявила о намерениях оптимизировать штат загранучреждений на Украине
МИД России объяснил причину оптимизации загранучреждений на Украине
Власти России приняли решение оптимизировать штат загранучреждений на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вашингтон и Лондон оказывают на Киев значительное влияние, отметила она. Именно они являются основными поставщиками вооружения на Украину. Российский МИД не исключает, что американцы и британцы располагают данными о готовящихся на Украине силовых акциях, отметила Захарова.
Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений на Украине, сообщил российский МИД.
«Делаем вывод, что наши американские и британские коллеги знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных осложнить ситуацию в сфере безопасности», — сообщила пресс-служба МИД.
Москва опасается возможных провокаций официального Киева или третьих стран. В связи с этим Россия приняла решение оптимизировать штаты российских загранучреждений на Украине. При этом посольства и консульства продолжат работать в штатном режиме, добавила Захарова.