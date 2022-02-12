Россия заявила о намерениях оптимизировать штат загранучреждений на Украине

Власти России приняли решение оптимизировать штат загранучреждений на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вашингтон и Лондон оказывают на Киев значительное влияние, отметила она. Именно они являются основными поставщиками вооружения на Украину. Российский МИД не исключает, что американцы и британцы располагают данными о готовящихся на Украине силовых акциях, отметила Захарова.

Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений на Украине, сообщил российский МИД.

«Делаем вывод, что наши американские и британские коллеги знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных осложнить ситуацию в сфере безопасности», — сообщила пресс-служба МИД.

Москва опасается возможных провокаций официального Киева или третьих стран. В связи с этим Россия приняла решение оптимизировать штаты российских загранучреждений на Украине. При этом посольства и консульства продолжат работать в штатном режиме, добавила Захарова.