Россия заявила о кризисе в ООН. Виноваты США?

США отказываются выдавать визы дипломатам других государств, в том числе и России. Политика Вашингтона привела к нарастающему кризису в ООН, нарушаются права целого ряда стран.

Ситуацию обрисовал во время своего выступления на заседании комитета ГА ООН заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин. Его процитировал сайт российского диппредставительства.

«Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает. США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии», — подчеркнул Кузьмин.

Он заметил, что визы не продлевают уже работающим в миссии дипломатам. Их не могут получить россияне, которых отобрали для работе в Секретариате ООН. Подобная политика коснулась не только РФ — она распространяется и на другие государства.

Кузьмин обратил внимание, что позиция, которую заняли США, грубо попирает «право целого ряда стран на участие в работе ООН, основанное на уставе организации». Вашингтон, считает дипломат, систематически нарушает свои обязательства не только по уставу ООН, но и по Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации. Американцы игнорируют «соглашения о центральных учреждениях ООН по обеспечению доступа к организации».

«Сегодня 25 февраля. Никаких изменений нет. Обозначенные нами в письмах ооновские заседания завершаются одно за другим. Ни одна виза не получена», — подчеркнул дипломат.

В феврале США отказали в выдаче визы главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову. Заседание комиссии из-за этого отложили на 10 дней.