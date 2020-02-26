Россия заявила о кризисе в ООН. Виноваты США?
Ситуацию обрисовал во время своего выступления на заседании комитета ГА ООН заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин. Его процитировал сайт российского диппредставительства.
«Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает. США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии», — подчеркнул Кузьмин.
Он заметил, что визы не продлевают уже работающим в миссии дипломатам. Их не могут получить россияне, которых отобрали для работе в Секретариате ООН. Подобная политика коснулась не только РФ — она распространяется и на другие государства.
Кузьмин обратил внимание, что позиция, которую заняли США, грубо попирает «право целого ряда стран на участие в работе ООН, основанное на уставе организации». Вашингтон, считает дипломат, систематически нарушает свои обязательства не только по уставу ООН, но и по Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации. Американцы игнорируют «соглашения о центральных учреждениях ООН по обеспечению доступа к организации».
«Сегодня 25 февраля. Никаких изменений нет. Обозначенные нами в письмах ооновские заседания завершаются одно за другим. Ни одна виза не получена», — подчеркнул дипломат.
В феврале США отказали в выдаче визы главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову. Заседание комиссии из-за этого отложили на 10 дней.