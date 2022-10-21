Россия заявила, что делает все возможное для недопуска ядерной войны | 360°

Мир 21 октября 2022, 13:27 Россия заявила, что делает все возможное для недопуска ядерной войны Посол России в США Антонов: страна делает все, чтобы не допустить ядерную войну Unsplash

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Российские дипломаты делают все возможное, чтобы не допустить ядерную войну. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я вам твердо отвечу: по крайней мере то, что мы делаем, российские дипломаты, то, что делают российские политики, — делают все для того, чтобы этого не случилось, — сказал он.

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Антонов отметил, что не только президент России Владимир Путин, но и все лидеры «ядерной пятерки» (еще США, Великобритания, Франция и Китай) привержены позиции, что «ядерная война произойти не может и в ней не будет победителей». Он подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы не допустить ядерный конфликт, иначе «ничего не будет, никого не будет».

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Ранее Антонов заявил, что, поставляя Украине тяжелое вооружение, Соединенные Штаты закрепляют за собой статус участника конфликта. Таким образом он провоцируют открытое столкновение России и Запада.