Представители России заинтересовались инвестициями в строительство газопровода, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва, сообщило РИА «Новости».

Они посетили его офис на минувшей неделе и проявили сильную заинтересованность в этом проекте. Тимпире Сильва не уточнил, кто именно входил в российскую делегацию, и добавил, что есть «много других людей», которые тоже хотят вложиться в перспективный проект.

Начало строительства газопровода планировалось начать до мая 2023 года. Соглашение между Марокко и Нигерией было подписано еще в 2016 году. По предварительным расчетам длина газопровода составит 5 660 километров. Предполагается, что с его помощью Нигерия сможет поставлять газ через весь континент для выхода на европейский рынок.