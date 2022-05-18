Россия захотела развивать военно-техническое сотрудничество с Ираком

Россия намерена развивать сотрудничество с Ираком в военно-технической отрасли. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привел ТАСС.

«Со своей стороны намерены и далее содействовать укреплению боеспособности иракских вооруженных сил, прежде всего через развитие двустороннего военно-технического сотрудничества», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

В числе причин он назвал давнее сотрудничество в Ираком и Сирией в борьбе с международными террористическими группировками.

Также в этой связи Полянский напомнил о работе четырехстороннего информационного центра в Багдаде, в деятельности которого участвуют представители России, Ирана, Ирака и Сирии. По словам дипломата, этот центр выполняет важную работу в плане координации шагов по борьбе с терроризмом в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран предложил России учредить совместный завод нефтегазового оборудования.