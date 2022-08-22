Россия захотела расширять сотрудничество со странами АСЕАН

Россия настроена на расширение сотрудничества со странами АСЕАН по всем направлениям. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передал ТАСС.

«Наша страна настроена на активизацию многопрофильного стратегического диалога с ассоциацией, расширение практического сотрудничества по всем направлениям, а также на совместную работу по реагированию на возникающие в регионе проблемы», — сказал он, выступая на консультациях высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

Также Россия готова делиться своим опытом в области обеспечения экономической безопасности.

По словам Патрушева, санкционная политика США наносит серьезный удар по странам АСЕАН, вынужденным закупать теперь пшеницу по завышенным ценам.

Ранее первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что США поставили перед собой цель разрушить выстроенную безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона через увеличение своей группировки и размещение баллистических ракет. По его словам, Штаты намерены полностью разрушить выстроенный диалог о безопасности между странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).