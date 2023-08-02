Мир 02 августа 2023, 18:07 Россия задумалась над созданием транспортного хаба на востоке Африки Решетников заявил о рассмотрении возможности создать транспортный хаб в Африке РИА «Новости»

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Портовый логистический хаб в качестве части коридора Север — Юг может появиться на восточном побережье Африки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, Россия изучает возможности такого проекта, сообщил ТАСС.

В ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства Решетников напомнил, что для развития торговли нужны транспортные коридоры.

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«Изучаем перспективы размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки как части коридора Север — Юг», — пояснил он.

Соглашение о создании транспортного коридора Север — Юг в 2000 году подписали Россия, Индия и Иран. Затем к проекту подключились новые страны. Участников стало 14.

Главная цель коридора состоит в привлечении транзита грузопотоков из стран Персидского залива, Индии и Ирана через территорию РФ в Европу.

Если сравнивать проект с морским маршрутом через Суэцкий канал, есть большой выигрыш в расстоянии — оно сокращается в два раза. А это уменьшает сроки и цену перевозок.

На сегодняшний день в проекте есть несколько транспортных систем отдельных стран.