Россия за пять лет заключила военное сотрудничество с 39 странами

По его словам, соглашения заключили со странами Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Ближнего Востока и Латинской Америки. Кроме того, Фомин уточнил, что Россия в АТР смогла улучшить двусторонние контакты с Лаосом, Мьянмой, Камбоджей и Вьетнамом. Также, отметил замминистра российского оборонного ведомства, в регионе идет активное взаимодействие с Индонезией, Таиландом, Филиппинами и Шри-Ланкой. Фомин также назвал «традиционными партнерами» в сфере военного и военно-технического взаимодействия Китай и Индию.

Говоря о станах Африки, Фомин пояснил, что там Россия укрепила связи с Анголой, Алжиром, Египтом, Мали, Замбией и Марокко. Взаимодействие усилилось и с Нигерией, Мозамбиком, Суданом, ЮАР и Угандой. Замминистра обороны России также отметил, что в Латинской Америке идет сотрудничество с Аргентиной, Венесуэлой, Бразилией, Боливией, Кубой, Перу, Никарагуа и Чили.

За последнее время число стран, желающих сотрудничать с Россией в военной сфере увеличилось, заметил Фомин. Связано это, по мнению замминистра, с тем, что Москва строит отношения с другими государствами не «с позиции силы», а «на позиции равноправных игроков».

По словам Фомина, укрепление авторитета российской армии подчеркивается визитами министров оборонных ведомств других государств.