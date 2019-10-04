Россия выступила за перенос сессии комитета ГА ООН по разоружению

Сессии Первого комитета Генассамблеи ООН предложили перенести. Такая необходимость обусловлена проблемами с визами нескольких российских представителей. США не выдали им необходимые документы.

Предложение поступило от первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского на заседании комитета, сообщило РИА «Новости». Он заметил, что сессии могли бы пройти в Вене или Женеве.

«Согласно положениям Соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов», — напомнил дипломат, добавив, что визы в таких случаях должны выдаваться «безвозмездно и в возможно краткий срок».

Поскольку ряду российских представителей не оформили визы, Полянский призвал рассмотреть вопрос о проведении сессий в 2020 году не на территории США.

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Первый комитет, по мнению первого зампостпреда России при ООН, должен временно сменить формат работы и осуществлять деятельность в режиме неформальных консультаций. Так стоит поступить до тех пор, пока вопрос с выдачей виз для российских делегатов не будет решен.

Полянский назвал право принимать у себя штаб-квартиру ООН привилегией, которую Соединенные Штаты получили в обмен на определенные гарантии. У Вашингтона, обратил он внимание, нет оснований для односторонней блокировки участия представителей государств — членов организации в мероприятиях, которые устраиваются под ее эгидой.

Первый комитет Генассамблеи ООН занимается вопросами разоружения и международной безопасности.