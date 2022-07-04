Россия выступила в поддержку расширения состава ООН

Совет безопасности ООН нужно расширить за счет латиноамериканских, азиатских и африканских стран. Таким образом можно будет его сделать более демократичным. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

По его мнению, сейчас Совбез ООН практически является ареной, где западные страны «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Он отметил, что эти шаги еще больше отдаляют друг от друга членов Совбеза.

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», — сказал посол во время выступления на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине. Его процитировало РИА «Новости».

Денисов при этом заявил, что Россия не готова одобрить вступление в Совбез ООН Японии и Германии, поскольку это никак не изменит внутренний баланс.

«С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах», — добавил дипппредставитель.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский год назад сказал, что РФ выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет «коллективного Запада».