Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН | 360°

Мир 28 сентября 2022, 03:21 Поделиться Telegram

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Viber Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН Постпред России при ООН Небензя: РФ против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН Pxhere.com

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Россия выступает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совбеза ООН по видеосвязи, поскольку это нарушает правила. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Хотели бы вновь зафиксировать нашу позицию в связи с очередной попыткой наших западных коллег „продавить“ участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате президента Украины Владимира Зеленского. Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против самого по себе участия президента Украины или его представителя. Но это участие должно быть очным», — отметил российский постпред при ООН.

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Помимо того, что этого требуют правила, также это еще и вопрос уважения к Совету. Небензя заметил, что Совбез не должен превращаться в площадку для политических шоу или в кинотеатр, отметило РИА «Новости».

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Постпред России при ООН заметил, что именно такое шоу украинская делегация устроила в Генассамблее ООН на неделе высокого уровня.

«В зал срежессированно нагонялась „массовка“, чтобы аплодировать заранее записанному видео выступлению украинского президента, а потом это снималось на телефоны и затем выдавалось в соцсетях за его якобы широкую поддержку среди членов Генассамблеи. Коллеги, не надо думать, что этого никто не заметил», — указал Небензя.

Он добавил, что многие делегации выражали недоумение, когда эти группы якобы сторонников под руководством западных делегатов заходили и так же централизованно выходили, после выполнения своей роли.

Небензя также уличил Запад в двойных стандартах по отношению к референдумам в Донбассе. Он отметил, что главные западные критики прошедших в республиках и на освобожденных территориях референдумов раньше громче всех кричали о праве на независимость Косова.

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