Мир 29 декабря 2023, 04:00 Россия выступила против передачи Аргентиной российских вертолетов Украине Посол РФ в Аргентине выступил против передачи ВСУ российских вертолетов Ми-171E Unsplash

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Россия категорически против вероятной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине. Об этом заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передало РИА «Новости».

Ранее портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС латиноамериканского государства сообщил, что страна собирается пожертвовать ВСУ два вертолета Ми-171E, которые приобрели у России в 2011 году.

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По словам Феоктистова, правительство Аргентины не прокомментировало эту информацию. Вертолеты аргентинцы использовали для проектов по Арктике и хорошо отзывались об этой технике.

Феоктистов объяснил, что сейчас Ми-171 уже не работают, их нужно отремонтировать для использования. Однако это не меняет дела, Россия все равно против передачи аппаратов Украине.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести посвященный Украине саммит в 2024 году. Мероприятие может состояться в начале следующего года. По словам замглавы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовквы, украинская сторона хочет заручиться поддержкой государств Глобального юга.