Важное 14 марта 2023, 11:24 Россия высоко оценила отказ Сербии присоединиться к санкциям — Песков Песков сообщил о беспрецедентном давлении на Сербию с помощью санкций РИА «Новости»

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Россия высоко ценит позицию Сербии по неприсоединению к западным санкциям. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Россия высоко ценит сербскую позицию по неприсоединению к санкциям, несмотря на беспрецедентное давление», — заявил помощник Владимира Путина.

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Песков отметил, что Россия осознает, какое сильное, незаконное и противоречащее нормам международного права давление оказывается на Сербию.

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«Но мы все равно рассчитываем, что в рамках доверительного диалога и партнерства с сербскими лидерами будем решать самые острые вопросы», — добавил пресс-секретарь.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство присоединиться к антироссийским санкциям. В ином случае, отметил политик, стране придется заплатить серьезную цену.

После этого «Движение социалистов Сербии» потребовало от Басты покинуть свой пост.