Мир 29 марта 2024, 19:28 Россия выслала молдавского дипломата в ответ на недружественные шаги Кишинева МИД сообщил о высылке молдавского дипломата в ответ на действия Кишинева РИА «Новости»

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Российское внешнеполитическое ведомство сообщило о высылке сотрудника посольства Молдавии после того, как 19 марта Кишинев объявил дипломата РФ персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему выразили протест из-за недружественных шагов. Российская сторона также высказала недовольство из-за запрета на въезд в Молдавию делегации РФ для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.

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В МИД такое решение назвали самоуправством и указали, что Кишинев не обеспечивает равные права для всех участников конференции.

Молдавские власти негативно отнеслись к проведению голосования на выборах президента России в Приднестровье. На фоне этого Кишинев решил выслать российского дипломата из страны.

Руководство Приднестровья обратилось за помощью к России из-за устроенной Молдавией экономической блокады. При этом в республике заявили, что речь о вхождении в состав РФ не идет.