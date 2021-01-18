Россия вышлет двух нидерландских дипломатов

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что это решение связано с безосновательным объявлением персонами нон грата в декабре 2020 года двух сотрудников России в Нидерландах.

«Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений», — подчеркнули в министерстве.

В конце прошлого года двух российских дипломатов в Нидерландах заподозрили в шпионаже и выслали из страны. В нидерландской разведке считают, что сотрудники нашего посольства «охотились за данными об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях».