Россия вышлет двух дипломатов Болгарии в ответ на действия Софии
«Двенадцатого октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata», — заявила пресс-служба российского МИДа.
Болгария признала персонами нон грата двух сотрудников российского торгового представительства, обвинив их в шпионаже. Эти действия признаны Россией необоснованными, так как София не представила никаких доказательств. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сожалеет о высылке отечественных адвокатов, и пообещала ответ России.
В начале октября МИД Болгарии решил отозвать своего посла в России для консультации. Об этом сообщал RT. Таким способом Болгария проявила солидарность со своими партнерами — Польшей и Литвой — после встречи со Светланой Тихановской, бывшим кандидатом в президенты Белоруссии.