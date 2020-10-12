Россия вышлет двух дипломатов Болгарии в ответ на действия Софии

Двух болгарских дипломатов вышлют из России. Это зеркальный ответ на действия Софии. Посла Болгарии вызвали в МИД утром 12 октября. Через полчаса он вышел оттуда и отказался от комментариев.

«Двенадцатого октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata», — заявила пресс-служба российского МИДа.

Болгария признала персонами нон грата двух сотрудников российского торгового представительства, обвинив их в шпионаже. Эти действия признаны Россией необоснованными, так как София не представила никаких доказательств. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сожалеет о высылке отечественных адвокатов, и пообещала ответ России.

В начале октября МИД Болгарии решил отозвать своего посла в России для консультации. Об этом сообщал RT. Таким способом Болгария проявила солидарность со своими партнерами — Польшей и Литвой — после встречи со Светланой Тихановской, бывшим кандидатом в президенты Белоруссии.