Мир 16 февраля 2023, 16:16 Россия вышлет четырех сотрудников посольства Австрии МИД объявил о высылке четырех сотрудников посольства Австрии РИА «Новости»

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Решительный протест получил посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер после того, как власти страны объявили четырех сотрудников российского посольства в Вене персонами нон грата. В качестве ответной меры МИД России объявил о высылке из России четырех сотрудников австрийской дипмиссии. На это указали в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Посла Австрии вызвали в министерство в четверг, 16 февраля. В ведомстве подчеркнули, что недружественный и ничем не обоснованный шаг нанес ущерб отношениям двух стран, которые и так переживают кризис.

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«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля», — говорится в сообщении МИД.

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Руководителю австрийской дипмиссии вручили ноту с требованием о высылке сотрудников.

Внимание посла Альмхофера также обратили на сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, приглашенных в Вену для участия в многосторонних мероприятиях. В МИД подчеркнули, что такое нарушение взятых Австрией обязательств не останется без последствий.