Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 232 243. По информации университета Джонса Хопкинса, теперь страна находится на втором месте по количеству зараженных. Но есть и другие статистические данные.

Согласно данным сайта университета, Россия занимает второе место среди других стран. Перед ней стоят только США, где насчитывается 1 347 936 инфицированных. На третьем месте находится Испания (227 436), затем идут Великобритания (224 332) и Италия (219 814).

При этом существует другая статистика, где учитываются не только случаи, подтвержденные ПЦР-тестами, но и анализы на антитела к коронавирусу. Испанская статистика с конца апреля учитывает только первый показатель, пишет ТАСС. Так, 25 апреля говорилось о 223,7 тысячи инфицированных, а на следующий день — о 207,6 тысячи.

Если брать данные worldometers.info, где во внимание принимаются оба показателя, то второе место занимает Испания — 268 143 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Россия же находится на третьем месте в списке.

За прошедшие сутки российские медики подтвердили еще 10 899 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных увеличилось до 232 243. По всему миру COVID-19 болеют более 4,2 миллиона человек. Насчитывается 287 тысяч летальных исходов и более 1,5 миллиона выздоровевших.