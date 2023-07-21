Мир 21 июля 2023, 20:13 Россия вышла на новые рынки вопреки зерновой сделке Зампостпреда России в ООН Полянский заявил о налаженном экспорте вне зерновой сделки РИА «Новости»

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Экспорт российских сельхозтоваров сохранился без содействия со стороны ООН. Поэтому зерновая сделка никак в этом не помогла, а больше мешала. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на заседании Совета безопасности организации выступил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что зерновая сделка вывела Украину на первый план как главного гаранта глобальной продовольственной безопасности. Но даже по всем показателям Россия экспортирует на порядки больше зерновых.

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Дипломат отметил, что в прошлом году на мировые рынки поступило 47 миллионов тонн зерна, из которых только 17 миллионов тонн пришлось на пшеницу. Россия за этот же срок экспортировала 60 миллионов, в том числе 48 миллионов пшеницы.

«Сразу хочу оговориться: экспортировали не благодаря зерновой сделке, а вопреки тем препонам, которые нам создавали. Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, для Украины — менее 5%», — заявил Полянский.

Первый заместитель постпреда ООН подчеркнул, что на место ушедших стран-покупателей, которые не смогли адаптироваться к новым реалиям, пришли новые, которые согласились решить проблемы с оплатой и логистикой. Все это произошло без участия международной организации.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия выполнит все свои обязательства по поставкам сельскохозяйственного продовольствия в страны Африки. Он подчеркнул, что прекрасно понимает озабоченность дружественных стран окончанием зерновой сделки, но все их страхи не имеют под собой оснований, так как Россия даст гарантии по будущим поставкам.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. В МИД объяснили, что такое решение приняли из-за невыполнения ООН взятых на себя обязательств и саботажа со стороны стран Запада. Как напомнил «Царьград», вся российская делегация покинула координационный центр в Стамбуле.