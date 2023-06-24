Мир 24 июня 2023, 04:08 Россия выразила протест планирующим поставить F-16 Украине странам Захарова сообщила о протесте России странам Запада в связи с планами передать ВСУ F-16 piqsels

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Российская сторона направила западной «тройке» протест из-за планов передать Украине истребители F-16. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что 13–14 июня в Каире провели заседание экспертной рабочей группы «ядерной пятерки» по доктринам и стратегическим рискам.

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«Мы воспользовались этой площадкой для выражения западной „тройке“ решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16, которые способны выполнять роль носителей ядерного оружия», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Россия напомнила о дестабилизирующем влиянии таких шагов и угрозе эскалации.

Президент России Владимир Путин рассказал, какая участь ждет истребителей F-16, если они попадут на Украину. По его словам, самолеты будут уничтожены, как немецкие танки Leopard.

Лидеры стран G7 на саммите в Японии заявили о планах передать Украине F-16, но окончательного решения никто не принимал. Позже киевский режим рассказал, что европейские страны отправят ВСУ «очень мощные» военные самолеты.