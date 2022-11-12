Мир 12 ноября 2022, 18:08 Россия выразила недовольство выполнением ООН меморандума по зерновой сделке МИД: Россия недовольна выполнением меморандума с ООН по сельхозпродукции РИА «Новости»

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Россию не устроило выполнение меморандума со стороны ООН о взаимопонимании по экспорту сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин по итогам состоявшейся ранее встречи в Женеве, сообщило РИА «Новости».

«Настойчиво подчеркиваем необходимость ускорения принятия всех мер, в первую очередь секретариатом ООН и ооновскими представителями, с тем, чтобы реальный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был обеспечен», — подчеркнул он.

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В противном случае высказывания об угрозе продовольственной безопасности без соглашения были бы лицемерными, добавил Вершинин. По его словам, российская сторона пока не решила вопрос о продлении продовольственной сделки. Замминистра напомнил о терактах на Крымском мосту и диверсии с кораблями в Севастополе.

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Вершинин призвал ежедневно реализовывать все договоренности по экспорту продовольствия. Также дипломат не исключил новых консультаций между Россией и ООН по меморандуму до конца 2022 года.

В июле Россия, Турция, Украина и ООН подписали продовольственное соглашение. Оно подразумевало беспрепятственный выход сухогрузов с украинским зерном через Черное море в Одессе и снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России на мировой рынок.

Однако страны Евросоюза и Соединенные Штаты препятствовали выполнению российских условий сделки. В октябре Россия приостановила свое участие в ней. Спустя время Украина предоставила гарантии российской стороне о неиспользовании гуманитарного коридора в Черном море в военных целях.