Мир 26 ноября 2023, 13:15 Россия выразила надежду на расширенное участие Армении в ОДКБ Песков: надеемся, что Армения сделает выбор в пользу расширенного участия в ОДКБ РИА «Новости»

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В ОДКБ все страны-участницы солидарны, что нужно и дальше укреплять развитие блока. В России рассчитывают, что через какое-то время Армения снова прибегнет к подходу в пользу расширенного участия в организации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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Песков подчеркнул, что позиция Армении всем хорошо известна. Тем не менее Россия не может со всем согласиться. А ОДКБ, добавил официальный представитель Кремля, сохраняет свою востребованность.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что в стране рассчитывают на обсуждение отношений с российской стороной на высоком уровне. В Кремле высказали сожаление, что республика не приняла участие в недавнем саммите в Минске, и выразили надежду на продолжение работы Армении в формате организации.