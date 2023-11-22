Мир 22 ноября 2023, 13:39 Россия выразила надежду на продолжение работы Армении в ОДКБ Песков заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшую работу Армении в ОДКБ РИА «Новости»

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Россия рассчитывает на продолжение работы армянской стороны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российское руководство также выразило сожаление, что республика не будет участвовать на саммите в Минске 23 ноября. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на <…> экспертном уровне», — указал пресс-секретарь президента РФ.

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Песков отметил, что Россия надеется на продолжение работы армянская стороны в рамках ОДКБ.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и представители МИД республики неоднократно заверяли, что сторона не рассматривает выход из организации. Однако страна в последние месяцы не участвует в мероприятиях ОДКБ. Недавно власти государства призвали снять с повестки саммита в Минске документ о помощи Армении.

В среду, 22 ноября, в белорусской столице состоится заседание Советов глав Минобороны, МИД и Комитета секретарей Советов безопасности стран ОДКБ. На следующий день запланирован саммит. Никол Пашинян не примет участие в мероприятиях.