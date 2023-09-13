Мир 13 сентября 2023, 12:10 Россия выразила демарш Азербайджану из-за заявления о выборах в новых регионах Захарова: РФ выразила демарш Азербайджану из-за слов о выборах в новых регионах РИА «Новости»

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Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш из-за позиции МИД республики по выборам в новых регионах РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге во время Восточного экономического форума.

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором указал, что итоги голосования в четырех новых регионах России якобы «не могут иметь никакой юридической силы», сообщили «Известия».

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Захарова назвала такую оценку неприемлемой и отметила, что российская сторона не может принимать эту позицию. Заявление азербайджанского ведомства не согласуется с союзническими отношениями между двумя странами, подчеркнула представитель МИД РФ.

«Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», — сообщила Захарова.

Азербайджан должен относиться к вопросам территориальной целостности России с таким же уважением, на которое может рассчитывать со стороны РФ, когда речь идет о целостности республики, добавила дипломат. Азербайджанские друзья России, скорее всего, хорошо знают историю ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подытожила представитель МИД.