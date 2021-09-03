Россия выразила беспокойство из-за наличия украинских тайных тюрем на Донбассе

Россия выразила беспокойство из-за наличия секретных тюрем с практикой произвольного содержания под стражей на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донбасса. Их существование подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

«Обеспокоены существованием тайных тюрем на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, где была распространена практика произвольного содержания под стражей. Это подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер», — заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в Twitter.

В сентябре прошлого года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выпустила доклад, где указала, что украинские правоохранительные органы собирали признательные показания с жителей ДНР и ЛНР под давлением, которых задерживали без постановления суда.

В 2019 году были обнаружены тайные тюрьмы добровольческих батальонов Украины и СБУ. Они находились вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе и многих украинских городах, таких как Краматорск и Харьков, а также в Мариуполе.

Тайная тюрьма на территории мариупольского аэропорта существовала с 2014 по 2016 годы. Мониторинговой миссии ООН стало известно о сотнях случаев нарушения прав человека на Украине, говорится в опубликованных докладах.