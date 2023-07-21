Мир 21 июля 2023, 16:27 Россия выполнит свои обязательства по поставкам бесплатного зерна в Африку Замглавы МИД Вершинин: выход России из зерновой сделки не скажется на странах Африки РИА «Новости»

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Страны Африки не столкнутся с нехваткой продовольствия после прекращения зерновой сделки. Россия выполнит все свои обязательства по поставкам бесплатных продуктов. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что сейчас идут переговоры, чтобы учесть все беспокойства дружественных стран. Дипломат отметил, что контакты по поставке российских зерновых в страны Африки уже прошли. Но в любом случае они требуют дополнительного согласования.

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«Безвозмездные поставки удобрений которые мы пытаемся наладить для Африканских стран тоже заняли очень большое время для координации и согласований. Но они все же сделаны. По крайней мере две такие поставки прошли», — добавил Вершинин.

Дипломат отметил, что все нуждающиеся страны в постоянных контактах, а также в ходе предстоящего саммита «Россия — Африка» получат гарантии по всему, что касается продуктов сельского хозяйства и в первую очередь зерна.

«Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей. Но я хочу сказать, что эти озабоченности не только понятны, но и будут полностью учтены», — заключил Вершинин.

Россия прекратила свое участие в зерновой сделке в минувший вторник, 18 июля. В МИД заявили, что решение приняли из-за невыполнения ООН взятых на себя обязательств.

В ведомстве подчеркнули, что реализовать все попытки организации помешал саботаж стран Запада, который поставил своей целью не допустить возвращения России на мировой рынок продовольствия.