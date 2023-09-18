Мир 18 сентября 2023, 17:51 Россия выйдет из Совета Баренцева/Евроарктического региона МИД: Россия вынуждена выйти из СБЕР по вине западных участников совета РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия вынуждена выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны.

«По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована», — указали в дипведомстве.

Реклама

Финское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в Совете Баренцева/Евроарктического региона в октябре 2023 года «в нарушение принципа ротации», в результате были сорваны подготовительные материалы. В сложившихся условиях МИД «вынужден объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР».

В министерстве подчеркнули, что СБЕР на протяжении 30 лет был полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, помогал поддерживать мир и стабильность на Севере.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учредили как форум регионального сотрудничества 11 января 1993 года на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы. Предполагалось, что сотрудничество в Евроарктическом регионе внесет существенный вклад в стабильность, прогресс, международный мир и безопасность в этом регионе и в Европе.

В 2022 году страны Северной Европы и ЕС решили приостановить сотрудничество с Россией в СБЕР. Они указали, что Россия якобы нарушила международное право, основанное на «правилах многосторонности».