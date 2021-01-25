Россия выявила нарушение правил в работе соцсетей США

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что интернет платформы США не модерируют фейковый контент касательно несогласованных акций, прошедших в России. По ее словам, МИД серьезно занялся этим вопросом.

Речь идет о об интернет-платформах, которые участвуют во вмешательстве американской стороны во внутренние дела России. Захарова напомнила, что существует множество примеров, как такие платформы модерировали внутриамериканский контент, блокируя аккаунт на тот момент действующего президента Америки Дональда Трампа.

«Но почему-то в данном случае, несмотря на то, что было огромное количество фейков, и Москва их официально дезавуировала и говорила о том, что это лживая информация, такой модерации не происходило. <…> Получается, они нарушают сами правила сообщества, которые сами же и написали, зная, чем им это грозит» — заявила она в эфире на канале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал публикации дипмиссии США в связи с несогласованными акциями протеста «некорректными», так как это косвенное вмешательство во внутренние дела России