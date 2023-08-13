Мир 13 августа 2023, 09:18 Россия выиграла «нефтяной джекпот» вопреки стараниям G7 Асселино: РФ получила нефтяной джекпот при установленном потолке цен от G7 Unsplash

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Нефть марки Urals в прошлом месяце торговалась выше потолка, установленного странами Большой семерки. Об этом написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в соцсети X.

«У России новый нефтяной джекпот», — заявил он.

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По словам Асселино, в июле нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель при потолке в 60 доллара. По данным Минфина, в середине лета цена за баррель в среднем поднялась на 16,4%.

Доходы России от экспорта выросли на 2,5 миллиарда долларов — до 15,3 миллиарда долларов — за прошедший июль. Это максимальный показатель с ноября 2022 года. При этом экспорт нефти в середине лета 2023 года уменьшился на 200 тысяч баррелей в сутки.

В сентябре Россия может сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки путем сокращения экспорта на эту величину. Сейчас ситуация на мировом нефтяном рынке — стабильная.