Мир 29 июля 2023, 18:28 Россия выделит два миллиона долларов на закупку продовольствия для Мали Путин: РФ выделит через ООН два миллиона долларов на закупку продовольствия для Мали Pxhere

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Кабмин России выделил два миллиона долларов через структуры ООН на закупку для Мали новой партии продовольствия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН», — сказал Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.

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Российский лидер также добавил, что РФ намерена развивать торгово-инвестиционное сотрудничество с африканской страной. Пока, по словам Путина, сейчас наблюдается спад, но не со всеми территориями.

Например, Африканский континент стал одним из приоритетных направлений развития экспорта удобрений в России. Его география охватывает 21 африканскую страну, в том числе ЮАР, Сенегал, Танзанию.

Россия будет и впредь бесплатно поставлять сельскохозяйственную продукцию в нуждающиеся страны Африки. За четыре года РФ совершила 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки.