Россия выделит два миллиона долларов на поддержку Мали

Посол России в Мали Игорь Громыко рассказал, что российское правительство планирует выделить на поддержку Мали два миллиона долларов. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на местные СМИ.

Громыко отметил, что страны давно являются союзниками. В ближайшее время планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Мали Абдулая Диопа.

«Россия приняла решение выделить для Мали два миллиона долларов в виде гуманитарной помощи через Всемирную продовольственную программу ООН», — рассказал Громыко.