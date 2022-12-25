Мир 25 декабря 2022, 20:42 Россия выдала Белоруссии 16 виновных в экстремизме граждан республики Генпрокурор Белоруссии Швед: РФ в 2022 году выдала республике 16 виновных в экстремизме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия в 2022 году выдала Белоруссии 16 виновных в экстремизме граждан страны. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед в интервью телеканалу СТВ.

«Только в текущем году приняты положительные решения о выдаче нам 25 лиц, граждан республики, которые совершили преступления экстремистской направленности. Уже 16 человек выдали, и остальные в ближайшее время предстанут или будут нести наказание на территории Белоруссии», — сказал он.

Реклама

По словам генпрокурора, белорусские власти отправляют запросы об оказании правовой помощи во многие государства. Но страны, использующие нацистскую идеологию для достижения своих целей, делают все, чтобы не выдавать беглых преступников.

Реклама

Как отметил Швед, судьба таких людей в скрывающих их государствах вряд ли будет завидной. Он выразил сомнение в том, что преступникам дадут возможность спокойно жить.

«Правительства этих государств сделают все возможное, чтобы использовать их в своих интересах», — пояснил генпрокурор.

В 2022 году Белоруссия отдала России шесть уголовных дел, которые завели на подозреваемых в экстремизме россиян. Одного преступника уже осудили.