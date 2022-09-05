Мир 05 сентября 2022, 15:32 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:01) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Актеры Шон Пенн и Бен Стиллер подпали под российские санкции МИД: Россия расширила санкционный список, в нем — актеры Бен Стиллер и Шон Пенн «Кадр фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Читать 360tv в

Голливудские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер оказались в российском санкционном списке. Официальный документ опубликовал МИД РФ у себя на сайте.

Внесение 25 граждан Соединенных Штатов в отечественный стоп-лист — это ответная мера на персональные санкции из Вашингтона.

Реклама

«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — сказано в заявлении министерства.

Реклама

На сайте опубликован поименный список из 25 человек. Среди них оказались американские актеры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

До этого во Львов в статусе посла ООН приезжал актер Бен Стиллер. Он доставил в польский город Жешув гуманитарную помощь для беженцев, а после поехал на Украину.

0 0 0 0 0 0