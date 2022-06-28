Россия объявила санкции в отношении жены президента США Джилл Байден и их дочери Эшли Байден. Обновленный список граждан Соединенных Штатов, находящихся под персональными санкциями в России, появился на сайте МИД. Теперь в перечне 1048 человек.

Кроме того, в стоп-листе оказались 25 американцев «из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов», участников группы «Макфол-Ермак», которая занимается «разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций». Среди новых лиц в списке — член сената конгресса США от Республиканской партии (штат Айова) Чарльз Грассли, член сената от Демократической партии (штат Нью-Йорк) Кирстен Джиллибранд, основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете Джеффри Зонненфельд, бывший заместитель государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер и другие.

Подпавшим под санкции гражданам США запретили въезд в Россию. Обновление стоп-листа стало «ответом на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей».

Самого американского лидера Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена Россия внесла в санкционный список еще в марте. Об этом писали «Известия».