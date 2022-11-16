Мир 16 ноября 2022, 16:29 Россия ввела санкции против Ирландии МИД: Россия ввела санкции против 52 ключевых лиц Ирландии Unsplash

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Россия ввела санкции против 52 ключевых лиц Ирландии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России на своем сайте.

В так называемый стоп-лист попали представители руководства и политические деятели. Среди них — премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, а также министр иностранных дел и министр обороны Саймон Коувени, министр юстиции, министр финансов, «ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента».

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Как сказано на сайте ведомства, высокопоставленных ирландцев внесли в список «в ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны».

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В конце октября ирландское издание пожаловалось, что размещение украинских беженцев в отелях уничтожает туристическую сферу страны. До этого среди ирландцев провели опрос, по результату которого выяснилось, что порядка 61% местных жителей обеспокоены слишком большим наплывом беженцев с Украины.