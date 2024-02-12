12 февраля 2024, 15:39
Россия ввела ответные санкции против 18 британцев
МИД России ответил на конфронтационный курс Британии санкциями против 18 человек
Россия ввела санкции против 18 британцев. Рестрикции стали ответом на конфронтационный курс Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве уточнили, что Великобритания довольно давно придерживается подобной линии поведения. Руководство страны делает все возможное для демонизации России.
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В том числе британские власти активно ведут антироссийские нарративы, чтобы подорвать влияние государства на мировой арене. Также Великобритания продолжает накачивать оружием неонацистский режим в Киеве.
«Принято решение о включении в российский стоп-лист ряда деятелей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — подчеркнули в МИД.
Под санкции подпали командир Подводными силами Британии и спецпредставитель британского премьера по Западным Балканам. Также ограничения коснулись замглавы Минобороны Великобритании и руководителя национальных киберсил. Россия продолжит работать над расширением рестрикций в качестве ответа на враждебную деятельность Великобритании.
Британский премьер-министр Риши Сунак недавно раскритиковал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал состоявшуюся беседу смехотворной.
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