Мир 12 февраля 2024, 15:39 Россия ввела ответные санкции против 18 британцев МИД России ответил на конфронтационный курс Британии санкциями против 18 человек РИА «Новости»

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Россия ввела санкции против 18 британцев. Рестрикции стали ответом на конфронтационный курс Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве уточнили, что Великобритания довольно давно придерживается подобной линии поведения. Руководство страны делает все возможное для демонизации России.

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В том числе британские власти активно ведут антироссийские нарративы, чтобы подорвать влияние государства на мировой арене. Также Великобритания продолжает накачивать оружием неонацистский режим в Киеве.

«Принято решение о включении в российский стоп-лист ряда деятелей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — подчеркнули в МИД.

Под санкции подпали командир Подводными силами Британии и спецпредставитель британского премьера по Западным Балканам. Также ограничения коснулись замглавы Минобороны Великобритании и руководителя национальных киберсил. Россия продолжит работать над расширением рестрикций в качестве ответа на враждебную деятельность Великобритании.

Британский премьер-министр Риши Сунак недавно раскритиковал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал состоявшуюся беседу смехотворной.