Мир 28 ноября 2023, 16:50 Россия всегда сражалась за свободу всего мира — Путин Президент Путин заявил, что Россия в ходе СВО сражается за свободу всего мира Kremlin Pool/via Global Look Press

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Россия смогла преградить дорогу тем, кто пытался завоевать мировое господство. Об этом заявил президент Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что страна всегда боролась не только за свой суверенитет, но и за свободу всего мира. Российский лидер напомнил, что без суверенного государства нельзя будет добиться стабильного и прочного миропорядка.

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По мнению Путина, Запад пытается навязать миру русофобию и формы расизма, направленные на все народы России.

«Наше многообразие и единство культур, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов. В их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации», — процитировал главу государства RT.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау рассказал, что Россия и Китай пошатнули доминирующие позиции Запада. США и страны Евросоюза лишились союзников на Глобальном Юге, добавил он.