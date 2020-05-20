Россия vs. мир. Сравниваем кривые заражений коронавирусом

В России число выявленных заражений коронавирусной инфекцией уменьшается с каждым днем. За последние сутки подтверждено 8764 человека. Сравниваем динамику заболевших в разных странах.

Согласно данным коронавирус.рф, всего в стране 308 705 зараженных россиян. Сейчас Россия находится на втором месте по числу выявленных случаев.

Telegram-канал Коронавирус/2019-nCoV/Covid-19 опубликовал статистику заражений по нескольким странам в графиках.

Ориентируясь на графики, можно увидеть, что пик заражений в среднем приходится на 35 день, после первого выявления. Причем Испания достигла максимума по инфицированию за 20 дней. Бразилия шла дольше всех — потребовалось около 60 дней. В России показатели начали снижаться на 50 дне.

Из статистики также можно увидеть, что после пика число заражений плавно идет на спад. Исключение составляют Швеция, в которой выявления больных волнообразны. Это может объясняться тем, что в стране толком не вводили изоляцию — жителям разрешали гулять, бизнес не закрывался. А также Испания, у которой около десяти дней, после пика держалось число зараженных на одном показателе.

На таблицах легко можно заметить, что азиатские страны и Австралия лучше всех справились со сдерживанием инфекции. Они достигали небольшого пика очень рано, а затем число заболевших не повышалось. Таким образом можно прийти к выводу, что самые действенные методы против коронавируса были в этих странах.

В мире зафиксировано более 4,9 миллионов заражений инфекцией. Погибли 323 723 человека, по данным института Хопкинса.