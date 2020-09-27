Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей и Казахстаном

По итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение с 27 сентября возобновить авиасообщение с Сеулом (Южная Корея) и Нур-Султаном (Казахстан). Правительство издало соответствующее распоряжение.

По данным РИА «Новости», российская авиакомпания «Аэрофлот» будет летать в Сеул один раз в неделю, по четвергам. Обратный рейс в Москву будет выполняться по субботам. То есть, первый рейс в столицу Южной Кореи состоится 1 октября, обратный — 3 октября. Частота полетов изменится по мере восстановления международного авиасообщения.

Первый рейс в Нур-Султан (Казахстан) состоится 27 сентября. Самолет вылетит из Шереметьево в 01:40 мск. Время в пути составит три часа 20 минут. Рейсы в Нур-Султан и обратно в Москву будут выполняться по воскресеньям.

Греция попросила Россию о возобновлении авиарейсов между странами в полном объеме с 1 октября. Скорее всего, российские власти разрешат только один полет в неделю.